Lorenzin positiva | ' Non so come l' ho preso' Contagiato anche il sottosegretario Merlo Sconvocata la commissione Bilancio

(Di lunedì 5 ottobre 2020) 'Sì, sono. Ai primi sintomi ho subito effettuato il tampone che ha confermato la positività al Covid . Se me lo sono presa io che sto sempre attenta, uso sempre la mascherina, devo dire che ...

Il Messaggero

Lo dice all'ANSA Beatrice Lorenzin, deputata Pd ed ex ministro della Salute. Sono risultata positiva al #Coronavirus. Comincio le cure. Grazie all’aiuto di #medici e #infermieri sono sicura che ...Si aggiunge il nome di Beatrice Lorenzin, deputata del Pd nonchè ex ministra della Salute, alla lunga lista di coloro risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa in un video su ...