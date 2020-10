Lo stilista giapponese Kenzo è morto di coronavirus (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lo stilista giapponese Kenzo è morto domenica 4 ottobre, presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine. È deceduto a causa del coronavirus, aveva 81 anni. È morto di coronavirus Kenzo Takada, lo stilista giapponese. Il decesso è avvenuto domenica 4 ottobre presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine, lo ha annunciato un portavoce in una nota. Kenzo è stato … L'articolo Lo stilista giapponese Kenzo è morto di coronavirus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lodomenica 4 ottobre, presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine. È deceduto a causa del, aveva 81 anni. ÈdiTakada, lo. Il decesso è avvenuto domenica 4 ottobre presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine, lo ha annunciato un portavoce in una nota.è stato … L'articolo Lodiproviene da www.meteoweek.com.

