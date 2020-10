Liverpool e Manchester United, una prima volta da non ricordare: il record negativo in Premier League (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mai avrebbero immaginato di passare alla cronaca, insieme, e per giunta per un record assolutamente negativo. Liverpool e Manchester United si leccano le ferite dopo la giornata di Premier League che li ha visto rispettivamente sconfitti da Aston Villa e Tottenham con ben 7 e 6 gol subiti. Ed è proprio questo dato a passare alla storia...Liverpool e Manchester United: una prima volta da dimenticarecaption id="attachment 1032237" align="alignnone" width="612" Aston Villa -Liverpool (Getty Images)/captionIl Liverpool, campione in carica della Premier League, cade per 7-2 contro l'Aston Villa. Il ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Mai avrebbero immaginato di passare alla cronaca, insieme, e per giunta per unassolutamentesi leccano le ferite dopo la giornata diche li ha visto rispettivamente sconfitti da Aston Villa e Tottenham con ben 7 e 6 gol subiti. Ed è proprio questo dato a passare alla storia...: unada dimenticarecaption id="attachment 1032237" align="alignnone" width="612" Aston Villa -(Getty Images)/captionIl, campione in carica della, cade per 7-2 contro l'Aston Villa. Il ...

Advertising

rodolfo1975 : Maiores derrotas do Liverpool na era da Premier League (1992-2020): [2 x 7] - Aston Villa (2020) 1 x 6 Stoke City (… - ItaSportPress : Liverpool e Manchester United, una prima volta da non ricordare: il record negativo in Premier League -… - MichiValli : Il nuovo calcio e la difesa a 3 che attacca in avanti e accetta l'1 vs 1 dietro. Rivoglio il libero. Liverpool an… - Salvo_Volpe17 : @Leonida25818070 Pensa come staranno i tifosi di Manchester City, United, e Liverpool allora - EveBazinga : Spiace per il Liverpool ed il Manchester United che ieri hanno rispettivamente perso 6-1 e 7-2. Sono affranta! -