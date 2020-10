LIVE – Ultimo giorno di calciomercato | tutte le notizie | ufficiale Chiesa alla Juventus

Leggi su zon

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 20 suona il gong: oggi è l’dile ultimesulle trattative e le ufficialità in diretta L’diè cominciato: mancano poche orechiusura delle “porte” per depositare gli ultimi contratti di una sessione inedita, iniziata lo scorso 1° settembre e che si conclude oggi, lunedì 5 ottobre. Le squadre italiane con i propri dirigenti sono a lavoro per piazzare gli ultimi tasselli da regalare ai propri allenatori. Cambiata anche la sede dove verranno consegnati i contratti: quest’anno è stato scelto il Grand Hotel di Rimini ed è lì che il mondo del calcio italiano si ritrova per queste ...