LIVE – Ultimo giorno di calciomercato, tutte le notizie: Bonazzoli al Torino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 20 suona il gong: oggi è l’Ultimo giorno di calciomercato. tutte le ultime notizie sulle trattative e le ufficialità in diretta L’Ultimo giorno di calciomercato è cominciato: mancano poche ore alla chiusura delle “porte” per depositare gli ultimi contratti di una sessione inedita, iniziata lo scorso 1° settembre e che si conclude oggi, lunedì 5 ottobre. Le squadre italiane con i propri dirigenti sono a lavoro per piazzare gli ultimi tasselli da regalare ai propri allenatori. Cambiata anche la sede dove verranno consegnati i contratti: quest’anno è stato scelto il Grand Hotel di Rimini ed è lì che il mondo del calcio italiano si ritrova per queste ultime ore di ... Leggi su zon (Di lunedì 5 ottobre 2020) Alle 20 suona il gong: oggi è l’dile ultimesulle trattative e le ufficialità in diretta L’diè cominciato: mancano poche ore alla chiusura delle “porte” per depositare gli ultimi contratti di una sessione inedita, iniziata lo scorso 1° settembre e che si conclude oggi, lunedì 5 ottobre. Le squadre italiane con i propri dirigenti sono a lavoro per piazzare gli ultimi tasselli da regalare ai propri allenatori. Cambiata anche la sede dove verranno consegnati i contratti: quest’anno è stato scelto il Grand Hotel di Rimini ed è lì che il mondo del calcio italiano si ritrova per queste ultime ore di ...

Advertising

DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: LIVE - ULTIMO GIORNO DI MERCATO: l'agente di Asamoah in sede. Mulattieri passa al Volendam - FcInterNewsit : LIVE - ULTIMO GIORNO DI MERCATO: l'agente di Asamoah in sede. Mulattieri passa al Volendam - DaniloBatresi : RT @FcInterNewsit: LIVE - ULTIMO GIORNO DI MERCATO: Nainggolan, la trattativa non si sblocca. Mulattieri al Volendam in prestito https://t.… - KinetonTech : RT @MCriscitiello: Ultimo giorno di mercato Live sul canale 60 del Dtt e sulla nostra App gratuita. Live anche su google chromecast e su Am… - corgiallorosso : LIVE, Roma-Ultime ore di mercato: ultimo rilancio per Smalling, tre le alternative. Perotti-Fenerbahce no stop -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ultimo LIVE - Ultimo giorno di calciomercato, il Napoli lavora in uscita: Llorente verso la Sampdoria. Luperto al Crotone IamNaples.it LIVE MERCATO: sondaggio dalla A per Djuric, la risposta del club

Ore 15:40: Spezia a caccia di un attaccante forte fisicamente, soprattutto a causa dell'infortunio di Galabinov. Sarebbe stato effettuato un sondaggio per Milan Djuric, ma la Salernitana lo ...

LIVE Smalling - Oggi l'ultimo tentativo

12:30 - L'agente del giocatore, James Featherstone, secondo il Daily Mail ha in programma un volo privato per Roma (Voce Giallo Rossa) Jozo Palac è arrivato a Trigoria per definire gli ultimi dettagli ...

Ore 15:40: Spezia a caccia di un attaccante forte fisicamente, soprattutto a causa dell'infortunio di Galabinov. Sarebbe stato effettuato un sondaggio per Milan Djuric, ma la Salernitana lo ...12:30 - L'agente del giocatore, James Featherstone, secondo il Daily Mail ha in programma un volo privato per Roma (Voce Giallo Rossa) Jozo Palac è arrivato a Trigoria per definire gli ultimi dettagli ...