Live non è la D'Urso, Marco Carta: 'Sto bene, non ho il covid, ho preso solo tanto freddo e un po' di pioggia' (Di lunedì 5 ottobre 2020) ha spiegato il motivo per cui non ha partecipato ieri sera alla trasmissione Live, non è la D'Urso. Barbara D'Urso aveva già anticipato che il cantante aveva la febbre , motivo per cui è stato deciso ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 ottobre 2020) ha spiegato il motivo per cui non ha partecipato ieri sera alla trasmissione, non; la D'. Barbara D'aveva già anticipato che il cantante aveva la febbre , motivo per cui; stato deciso ...

acmilan : #MilanJuve: la formazione delle rossonere per la storica prima volta a San Siro ??? Non perdetevi il big match, LIVE… - fanpage : Il virgologo Crisanti: “Se non intercettiamo chi trasmette il virus non ne usciamo” - chetempochefa : 'Canzoni d'amore altamente nocive Per un cuore già troppo pulsante Sapendo che in giro non c'era un dottore Non sta… - xdesixjz : RT @asialoveslarry: ma non vi siete mai chiesti perchè 'they don't know about us' non è stata mai cantata in live? perchè io me lo chiedo s… - Rob_Fiock : BARBARELLA PIAZZACI SUBITO ADUA CONTRO LE SFERE A LIVE NON È LA D'URSO E FACCI VOLARE COL TRASH CHE MERITIAMO PER Q… -