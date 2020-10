Live, Marco Carta rispedito a casa: ‘Ha la febbre’. La replica del cantante (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha destato preoccupazione la notizia che Marco Carta, previsto tra gli ospiti di Live non è la d’Urso nella puntata di domenica 4 ottobre, è stato rimandato a casa dopo non aver superato il controllo previsto negli studi di Mediaset per le misure anti Covid-19. La sua temperatura corporea infatti sarebbe stata superiore ai 37.5 gradi. Barbara d’Urso ha spiegato in diretta: “Marco è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce. Marco aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di fare il test. È tornato a casa e ci guarderà da casa. Speriamo, ma sicuramente lo sarà, che sia una piccola influenza o una cosa del genere”. Marco ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ha destato preoccupazione la notizia che, previsto tra gli ospiti dinon è la d’Urso nella puntata di domenica 4 ottobre, è stato rimandato adopo non aver superato il controllo previsto negli studi di Mediaset per le misure anti Covid-19. La sua temperatura corporea infatti sarebbe stata superiore ai 37.5 gradi. Barbara d’Urso ha spiegato in diretta: “è arrivato qui e chiunque, come sapete, si deve sottoporre al test veloce.aveva un pochino di febbre e quindi abbiamo evitato anche di fare il test. È tornato ae ci guarderà da. Speriamo, ma sicuramente lo sarà, che sia una piccola influenza o una cosa del genere”....

Advertising

zazoomblog : Marco Carta ha il Covid? Febbre a Live Non è la d’Urso: ecco come sta la verità sulle condizioni di salute - #Marco… - blogtivvu : Marco Carta ha il Covid? Febbre a Live Non è la d’Urso: ecco come sta, la verità sulle condizioni di salute. - marco__lecce : RT @juventusfc: Un BIG MATCH attende le nostre ragazze questa sera! Forza #JuventusWomen! LIVE, su @Juventustv! ?? - infoitcultura : Live Non è la D’Urso, Marco Carta con la febbre. Barbara: “Evitato il test” - infoitcultura : Marco Carta assente a Live perché ha la febbre: clamoroso colpo di scena, le parole di Barbara D’Urso -