Lite al bar per il cane | botte da orbi e coltellata

Quindici minuti di follia sfociati nel sangue e terminati in ospedale. Dove sono stati ricoverati due italiani: un 35enne con una grave ferita da taglio alla coscia, proprio sull'arteria femorale.

L’episodio in via Viviani. L’accoltellatore, un 55enne, ha rischiato il linciaggio poi è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio ...

Uomo accoltellato in un bar a Lucca: lite causata da un cane bagnato

Un uomo di 35 anni è stato accoltellato in un bar di Lucca da un 55enne che era entrato nel locale assieme al suo cane bagnato per la pioggia.

