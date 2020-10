L'Italia candida Simonetta Di Pippo come direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Abbiamo presentato al corpo diplomatico accreditato a Roma la candidata Italiana a direttore generale dell’Esa: Simonetta Di Pippo”. Lo riferisce su Twitter il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, in riferimento all’Agenzia spaziale europea.“Già direttrice di Unoosa, la Di Pippo è una leader visionaria e innovatrice nonché manager competente. Un’occasione per tutto il settore spazio Ue”, scrive ancora Di Stefano. Unoosa è l’Ufficio Onu per gli affari dello spazio extra-atmosferico.Il termine per presentare la domanda per le selezioni per il nuovo direttore Genereale per l’Esa ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Abbiamo presentato al corpo diplomatico accreditato a Roma latana a’Esa:Di”. Lo riferisce su Twitter il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, in riferimento all’.“Già direttrice di Unoosa, la Diè una leader visionaria e innovatrice nonché manager competente. Un’occasione per tutto il settore spazio Ue”, scrive ancora Di Stefano. Unoosa è l’Ufficio Onu per gli affario spazio extra-atmosferico.Il termine per presentare la domanda per le selezioni per il nuovoGenereale per l’Esa ...

Advertising

Frances47226166 : RT @Presa_Diretta: Alla luce della nostra inchiesta ci sarebbe piaciuto rivolgere a @matteosalvinimi leader della #Lega, che si candida a g… - ilario82 : RT @Presa_Diretta: Alla luce della nostra inchiesta ci sarebbe piaciuto rivolgere a @matteosalvinimi leader della #Lega, che si candida a g… - Mariari30057064 : RT @kisimaio: Senza vergogna, come se essere delinquenti sia normale. Non siamo in Italia, ma nella Repubblica delle banane. - jeanpauldl1998 : @dello__98 @talebanikov Bakayoko davanti alla difesa con Zielinski e Ruiz mezzali si candida veramente ad essere il… - maisenzamutor : RT @kisimaio: Senza vergogna, come se essere delinquenti sia normale. Non siamo in Italia, ma nella Repubblica delle banane. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia candida L'Italia candida ufficialmente Milano a terza sede centrale dell'upc al posto di Londra Filodiritto L'Italia candida Simonetta Di Pippo come direttore generale dell'Agenzia spaziale europea

“Abbiamo presentato al corpo diplomatico accreditato a Roma la candidata italiana a Direttore Generale dell’Esa: Simonetta Di Pippo”. Lo riferisce su Twitter il sottosegretario agli Esteri Manlio Di S ...

Ballottaggio Senigallia 2020, risultati elezioni. Lo spoglio in diretta

Senigallia (Ancona), 5 ottobre 2020 – I risultati del ballottaggio esprimeranno il nuovo sindaco di Senigallia. A contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono Fabrizio Volpini, per il centrosini ...

“Abbiamo presentato al corpo diplomatico accreditato a Roma la candidata italiana a Direttore Generale dell’Esa: Simonetta Di Pippo”. Lo riferisce su Twitter il sottosegretario agli Esteri Manlio Di S ...Senigallia (Ancona), 5 ottobre 2020 – I risultati del ballottaggio esprimeranno il nuovo sindaco di Senigallia. A contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono Fabrizio Volpini, per il centrosini ...