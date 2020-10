L’Italia A Morsi | le nuove puntate da mercoledì 14 ottobre su Food Network

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020)del programma con Chiara Maci Mercoledì 14, in onda sul canale 33Italia del Digitale Terrestre, lede L’Italia A, in compagnia dellablogger Chiara Maci. Un viaggio culinario alla scoperta della tradizione delle ricette d’Italia, per imparare a conoscere il mondo dell’ home restaurant con uno dei volti più amati del web e dei canali mediatici dedicati alla cucina. View this post on Instagram Di che pasta è fatta l'Italia? E come nascono le tradizioni culinarie che rendono unico il nostro Paese? Lo scopriamo con @chiarainpentola e i nuovi episodi de #LItaliaA! Da ...