L'industria degli esports cresce sempre di più. Nel mese di settembre 186 milioni di dollari in investimenti (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'industria degli esports continua a crescere, tanto che anche personaggi celebri e aziende di grandissima fama stanno investendo milioni di euro su questo settore. Stando all'indagine condotta dal sito esports Insider, che ha riguardato i principali investimenti, le fusioni e le acquisizioni relative al settore esports nel mese di settembre 2020, il giro di denaro è stato pari a 186,3 milioni di dollari. Simplicity esports and Gaming Company ha raggiunto un accordo con Redragon, famoso brand di tastiere e mouse, che acquisisce il 7,5 percento del capitale di Simplicity One Brasil, la società dietro Flamengo esports, per 390.000 ...

