Liceo Tasso, tutti negativi i tamponi della famiglia in isolamento (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono tutti negativi i tamponi sul nucleo familiare al quale appartiene anche uno studente del Liceo classico Tasso di Salerno. Torna dunque completamente serena l’atmosfera all’interno della storica scuola salernitana dopo un fine settimana animato da timori e spaventi per la notizia relativa all’isolamento volontario della famiglia che era venuta in contatto con un positivo. In via precauzionale, la dirigente scolastica aveva disposto fino a domani le lezioni a distanza per le classi successive alle prime. Questa disposizione resta invariata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sonosul nucleo familiare al quale appartiene anche uno studente delclassicodi Salerno. Torna dunque completamente serena l’atmosfera all’internostorica scuola salernitana dopo un fine settimana animato da timori e spaventi per la notizia relativa all’volontarioche era venuta in contatto con un positivo. In via precauzionale, la dirigente scolastica aveva disposto fino a domani le lezioni a distanza per le classi successive alle prime. Questa disposizione resta invariata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

Barbararoma123 : @PearsonItalia buongiorno mia figlia che frequenta il liceo classico al Tasso di Roma ha 2 libri di greco Alfa, Bet… - positanonews : Salerno, studente con sintomi sospetti. Lezioni da caso al Liceo Tasso tra le #news - radioalfa : Alunno del Liceo Tasso di Salerno in quarantena in attesa del tampone, disposizioni della dirigente - tvoggi : PRESUNTO CASO DI CORONAVIRUS AL LICEO TASSO, LE DISPOSIZIONI ADOTTATE In merito ad una voce che si è diffusa a Sale… -