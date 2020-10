L'ex senatrice Maraventano dopo le aberranti parole sulla mafia lascia la Lega (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Sì, lascio la Lega, accolgo la richiesta di Candiani, giusto così, io sono una persona seria". Lo dice all'AdnKronos, Angela Maraventano, ex senatrice del partito di Matteo Salvini, finita nella ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Sì, lascio la, accolgo la richiesta di Candiani, giusto così, io sono una persona seria". Lo dice all'AdnKronos, Angela, exdel partito di Matteo Salvini, finita nella ...

