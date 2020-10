Lettera Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci al GF Vip | nuovo atto della lite a distanza?

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Anche la settima puntata del GF Vip si preannuncia piuttosto impegnativa per, che sarà la destinataria di unascritta per lei dall’ex maritoe che la conduttrice dovrà leggere nel corsonuova puntata in onda stasera su Canale 5. E’ quanto reso noto da Fanpage.it che anticipa una puntata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.