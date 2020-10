L’enigma della scrittura dei minoici? Da Bologna passi avanti per decifrarla (Di lunedì 5 ottobre 2020) BOLOGNA – È uno degli ultimi grandi misteri dell’archeologia. Generazioni di linguisti e archeologi si sono cimentati nell’impresa, che resta una delle più ardue e affascinanti per gli studiosi della storia delle grandi civiltà del passato: decifrare la Lineare A, l’enigmatica lingua parlata e scritta dai Minoici, l’antico popolo di commercianti, navigatori e artisti che ha abitato l’isola di Creta fino al 1.400 avanti Cristo per poi essere, dopo un lento e progressivo declino, del tutto assoggettato ai greci micenei, i nuovi ‘padroni’ del Mediterraneo orientale. Leggi su dire (Di lunedì 5 ottobre 2020) BOLOGNA – È uno degli ultimi grandi misteri dell’archeologia. Generazioni di linguisti e archeologi si sono cimentati nell’impresa, che resta una delle più ardue e affascinanti per gli studiosi della storia delle grandi civiltà del passato: decifrare la Lineare A, l’enigmatica lingua parlata e scritta dai Minoici, l’antico popolo di commercianti, navigatori e artisti che ha abitato l’isola di Creta fino al 1.400 avanti Cristo per poi essere, dopo un lento e progressivo declino, del tutto assoggettato ai greci micenei, i nuovi ‘padroni’ del Mediterraneo orientale.

