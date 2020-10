Lega Pro | Ghirelli | “Se non riaprono gli stadi il crac sarà inevitabile per club di serie C”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Torna a parlare il presidente dellaPro Francescomolto preoccupato dalla chiusura degliai tifosi. Ecco quanto riporta Italpress: "Il futuro dellaC mi preoccupa tantissimo: con la massima attenzione per la salute, per noi da sempre la priorità, se non riusciamo ad aprire una parte degliper la passione dei tifosi e anche per i botteghini, consentendo così aidi avere un maggior appeal verso gli sponsor, io vedo un dicembre con nubi nerissime per molte società".Questo il grido d'allarme lanciato dal presidente dellaPro Francesco, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento.Le preoccupazioni dicaption id="attachment 828702" ...