Lecco | rapina laboratorio fotografico | arrestato 40enne

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Un uomo di 40 anni è statodai carabinieri per unacommessa a Barzago, in provincia di. L'uomo, residente a Garbagnate, in provincia di Milano, lo scorso agosto avevato un 59enne, impiegato in undi stampa fotografica nel Comune lecchese, rubandogli un borsello con 2mila euro in contanti, ricevuti nella mattinata durante il giro di consegna in vari studi fotografici del territorio. Secondo gli inquirenti, ilavrebbe avuto due complici, un 56enne e un 35enne, che sono stati denunciati. Ilè statoe portato nel carcere di San Vittore a Milano.