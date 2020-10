Le Regioni di centrodestra fanno scudo contro il Governo grillino: scongiurato il coprifuoco (Di lunedì 5 ottobre 2020) I grillini vanno ko. Le Regioni governate dal centrodestra hanno frenato il premier Giuseppe Conte annuncia. “Non c’è nessuna intenzione da parte del Governo di chiudere ristoranti, bar e locali né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”. Si tratta in realtà di un compromesso perché nella bozza del Def c’è una norma che chiarisce come “in caso di aggravamento di contagi ci saranno chiusure selettive”. A guidare la rivolta delle Regioni il governatore della Liguria Giovanni Toti che gli ha anticipato la contrarietà a procedere a una chiusura “che penalizza il settore”. La bozza della NaDef (Nota di aggiornamento al Def) ipotizza un possibile “scenario avverso” della ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 ottobre 2020) I grillini vanno ko. Legovernate dalhanno frenato il premier Giuseppe Conte annuncia. “Non c’è nessuna intenzione da parte deldi chiudere ristoranti, bar e locali né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un”. Si tratta in realtà di un compromesso perché nella bozza del Def c’è una norma che chiarisce come “in caso di aggravamento di contagi ci saranno chiusure selettive”. A guidare la rivolta delleil governatore della Liguria Giovanni Toti che gli ha anticipato la contrarietà a procedere a una chiusura “che penalizza il settore”. La bozza della NaDef (Nota di aggiornamento al Def) ipotizza un possibile “scenario avverso” della ...

