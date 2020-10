Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani temporali su Toscana, Sicilia e Calabria (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 6 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare. Al Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini, prealpini e appenninici,con piogge o rovesci sparsi dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione. Dalla serata comparsa di strati bassi in pianura padana. Centro e Sardegna: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi sulla Toscana centrosettentrionale, in intensificazione serale. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare, a tratti consistente, con rovesci o temporali sparsi, su Salento, Calabria ionica e settore settentrionale della ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il tempo previsto sull’Italia, martedì 6 ottobre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica. Al Nord: addensamenti compatti sui rilievi alpini, prealpini e appenninici,con piogge o rovesci sparsi dal pomeriggio; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Settentrione. Dalla serata comparsa di strati bassi in pianura padana. Centro e Sardegna: inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità compatta sulle regioni tirreniche, con piogge o rovesci sparsi sullacentrosettentrionale, in intensificazione serale. Sud e: nuvolosità irregolare, a tratti consistente, con rovesci osparsi, su Salento,ionica e settore settentrionale della ...

