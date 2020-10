"Le mascherine pure all'aperto? Se si è da soli percepita come ridicola" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Martina Piumatti Andrea Crisanti e Massimo Galli bocciano le misure contenute nel dpcm domani in Parlamento. "mascherine all'aperto e chiusure anticipate non servono. Fare più tamponi" "L'obbligo di mascherina all'aperto non risolve il problema". A dirlo è il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a Bongiorno su SkyTg24. Crisanti boccia in anticipo le nuove possibili misure anti contagio contenute nel prossimo dpcm, atteso oggi in Cdm e domani in Parlamento, che prevede mascherine obbligatorie all'aperto e locali e bar chiusi alle 23. Obbligo di mascherina all'aperto Perché se la mascherina serve a proteggerci, per il virologo quando si attraversa la strada da ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Martina Piumatti Andrea Crisanti e Massimo Galli bocciano le misure contenute nel dpcm domani in Parlamento. "all'e chiusure anticipate non servono. Fare più tamponi" "L'obbligo di mascherina all'non risolve il problema". A dirlo; il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a Bongiorno su SkyTg24. Crisanti boccia in anticipo le nuove possibili misure anti contagio contenute nel prossimo dpcm, atteso oggi in Cdm e domani in Parlamento, che prevedeobbligatorie all'e locali e bar chiusi alle 23. Obbligo di mascherina all'Perché se la mascherina serve a proteggerci, per il virologo quando si attraversa la strada da ...

"L'obbligo di mascherina all'aperto non risolve il problema". A dirlo è il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'università di Padova, intervenendo a Bongiorno su SkyTg24. Crisanti ...

Mascherine anche per strada ... anche in questo caso ci sono vari esempi in altre nazioni europee, pure in quelle in cui la situazione non è ancora grave (ad esempio il Portogallo), ma imporre già ...

