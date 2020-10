Le Iene: il caso Mario Biondo nello speciale in onda stasera su Italia 1 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le Iene tornano stasera su Italia 1, alle 21:20, con una puntata speciale dedicata al caso di Mario Biondo, il cameraman siciliano morto a Madrid nel 2013. stasera su Italia 1, alle 21:20, Le Iene tornano con una puntata speciale dedicata al caso Mario Biondo, il cameraman siciliano la cui morte, avvenuta nel Maggio del 2013 a Madrid, sembra ancora avvolta da misteri e anomalie. Le Iene presentano: speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile vedrà Cristiano Pasca, la Iena che in questi anni si è occupata del caso, ripercorre i momenti chiave della ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Letornanosu1, alle 21:20, con una puntatadedicata aldi, il cameraman siciliano morto a Madrid nel 2013.su1, alle 21:20, Letornano con una puntatadedicata al, il cameraman siciliano la cui morte, avvenuta nel Maggio del 2013 a Madrid, sembra ancora avvolta da misteri e anomalie. Lepresentano:. Un suicidio Inspiegabile vedrà Cristiano Pasca, la Iena che in questi anni si è occupata del, ripercorre i momenti chiave della ...

Mario Biondo, nuova perizia: "Usato il suo pc dopo la morte e prima che fosse trovato il corpo" | DOCUMENTO ESCLUSIVO

A 7 anni dalla morte di Mario Biondo il suo computer è stato sottoposto a una nuova perizia tecnica. in base al documento esclusivo avuto da Le Iene è stato accertato che qualcuno deve aver toccato il ...

Santina, mamma Mario Biondo: “Ho provato ad impiccarmi”

Non si da pace Santina Biondo, mamma di Mario, l'uomo scomparso nel giugno del 2013 il cui caso ancora non è stato risolto.

