Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere Roma. Da domani nella Capitale le imponenti riprese di Mission Impossible (Di lunedì 5 ottobre 2020) Le grandi produzioni cinematografiche internazionali continuano a scegliere Roma. Dopo il lockdown si registra una intensa ripresa, nel periodo giugno-agosto le richieste all'Ufficio Cinema del Campidoglio sono 596, in aumento rispetto alle 583 del 2019. E la città come l'amministrazione guidata da Virginia Raggi li accoglie. E' stata autorizzata in questi giorni dagli uffici capitolini la Società Lotus Production srl per la realizzazione di Mission Impossible 7. Si tratta di un impegno economico ed organizzativo molto consistente, adottando scrupolose misure di prevenzione della diffusione del virus, con test giornalieri per l'intera troupe e cast e disinfezioni degli ambienti e attrezzature.

