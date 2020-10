Le foto dello storico ritrovamento di 59 antichi sarcofagi in Egitto

Leggi su wired

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Arrivano notizie interessanti dall’: 59di legno dipinto sono stati ritrovati a sud del Cairo, nella necropoli di Saqqara, molti dei quali ancora sigillati e contenenti mummie in perfette condizioni di conservazione. Secondo gli esperti si tratterebbe solo della punta di un iceberg: un numero imprecisato di bare deve ancora essere portato alla luce in un sito che, ai piedi della celebre piramide a gradoni di Djoser, da tempo è risaputo essere stato la destinazione finale per le spoglie di tanti funzionari dall’epoca della Prima dinastia (2920-2770 a.C.) al periodo copto (395-642 d.C.). E proprio delle sepolture di sacerdoti si tratterebbe nel caso specifico, come dichiarato dal segretario generale del Consiglio supremo delletà egiziane Mostafa Waziri, il quale ha annunciato anche il ...