Le elezioni Usa si avvicinano. Spero che l’elettorato americano apra gli occhi su Trump (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente Mao, padre della Cina moderna, diceva che l’imperialismo è una tigre di carta. Più che una tigre di carta, Donald Trump mi ha sempre ricordato un pupazzo di cartapesta o forse di gomma. Eppure, nonostante taluni aspetti indubbiamente grotteschi e tragicomici del suo pensiero e della sua azione, l’attuale presidente degli Stati Uniti potrebbe infliggere ancora grandi sofferenze al suo Paese e all’insieme dell’umanità. Sempre più spesso si parla di metodi fascisti a proposito della gestione Trump degli Stati Uniti d’America. Personalmente sono restio ad utilizzare etichette troppo generiche in questo ed altri casi, tenendo presente che la storia rinnova sempre le sue forme e le sue esperienze. Eppure, i toni che Trump sta adoperando con sempre maggior frequenza, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il presidente Mao, padre della Cina moderna, diceva che l’imperialismo è una tigre di carta. Più che una tigre di carta, Donaldmi ha sempre ricordato un pupazzo di cartapesta o forse di gomma. Eppure, nonostante taluni aspetti indubbiamente grotteschi e tragicomici del suo pensiero e della sua azione, l’attuale presidente degli Stati Uniti potrebbe infliggere ancora grandi sofferenze al suo Paese e all’insieme dell’umanità. Sempre più spesso si parla di metodi fascisti a proposito della gestionedegli Stati Uniti d’America. Personalmente sono restio ad utilizzare etichette troppo generiche in questo ed altri casi, tenendo presente che la storia rinnova sempre le sue forme e le sue esperienze. Eppure, i toni chesta adoperando con sempre maggior frequenza, ...

Advertising

limesonline : ????? Buona domenica con la buona lettura di questa settimana. Lo scontro con la Cina è già segnato: A Trump o Bide… - Corriere : Trump e le tasse: dedotti anche 75mila dollari per il parrucchiere - fortimar : Le iscrizioni terminano il 9 ottobre America First: Trump, gli Usa e le elezioni 2020 – Seminari di approfondimento… - bisagnino : Elezioni USA: lo spartiacque verso l’era del globalsocialismo ? - VittorioCocive1 : Come funzionano le elezioni negli Usa? - Io Non Mi Rassegno #225 -