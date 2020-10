Le dosi di vaccino antinfluenzale non si trovano (Di lunedì 5 ottobre 2020) , la presidente Mareschi Danieli: “Una situazione insostenibile e inaccettabile” “La storia si ripete. Le stesse difficoltà che le aziende, a suo tempo, avevano riscontrato nel reperire sul mercato mascherine chirurgiche e gel igienizzanti si stanno replicando oggi con i vaccini antinfluenzali 2020. Allo stato attuale, nulla ci è dato di sapere sulla effettiva quantità di dosi di vaccino a disposizione di imprese e cittadini, se non che le stesse sono contingentate. E’ una situazione insostenibile e inaccettabile che, per l’ennesima volta, dimostra come il nostro Paese, anche in situazioni più che prevedibili, non è in grado di programmare”. Nella parole della presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, c’è tutto il disappunto per un problema che, di ... Leggi su udine20 (Di lunedì 5 ottobre 2020) , la presidente Mareschi Danieli: “Una situazione insostenibile e inaccettabile” “La storia si ripete. Le stesse difficoltà che le aziende, a suo tempo, avevano riscontrato nel reperire sul mercato mascherine chirurgiche e gel igienizzanti si stanno replicando oggi con i vaccini antinfluenzali 2020. Allo stato attuale, nulla ci è dato di sapere sulla effettiva quantità didia disposizione di imprese e cittadini, se non che le stesse sono contingentate. E’ una situazione insostenibile e inaccettabile che, per l’ennesima volta, dimostra come il nostro Paese, anche in situazioni più che prevedibili, non è in grado di programmare”. Nella parole della presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, c’è tutto il disappunto per un problema che, di ...

Advertising

giorgio_gori : Vaccino antinfluenzale (fondamentale per far emergere i casi Covid ed evitare falsi allarmi): a vuoto l’ennesima ga… - lucianonobili : Non sono riusciti neanche a procurarsi le dosi di vaccino antinfluenzale per anziani e bambini, in un momento in cu… - chetempochefa : 'Ho la sensazione di poter essere cautamente ottimista. Avremo un vaccino sicuro ed efficace per gli Stati Uniti e… - BubaBubmar : e non ci sono neanche dosi sufficienti per il vaccino antiinfluenzale e dicono, Crimi, Di M, Selfinie e Meloni no al Mes. Ripeto: criminali. - AgoAnto1 : RT @reportrai3: L'Unione Europea ha il compito di trattare con le case farmaceutiche per acquistare 'in anticipo' le dosi del #vaccino anti… -