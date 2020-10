Le donne ignorate | spazi vuoti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Dal Medioevo al Rinascimento, lehanno conquistato sempre piùo. In questo excursus breve ci avventureremo negli angoli. Tra glidel canone letterario, tra le pieghe della tradizione, lesi raccontano.Poesia, lettere e testamenti.nuovi in cui essere loro stesse. La Maddalena penitente di Caravaggio, Photo Credits: webalternativi per leNon è un argomento nuovo, lenella grande Storia sono invisibili. Come parte di una minoranza, hanno cercato una dimensione persone nel quale rifugiarsi. Abbiamo già citato la funzione della poesia, la forma alta di scrittura perfetta per mettersi alla prova. ...