Lazio, no al vaccino antinfluenzale obbligatorio per gli over 65: il Tar annulla l’ordinanza della Regione (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Tar del Lazio ha annullato lo scorso 2 ottobre l’ordinanza del presidente della Regione Nicola Zingaretti che rendeva obbligatorio il vaccino contro l’influenza per tutti gli over 65, accogliendo il ricorso era stato proposto dall’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino. L’ordinanza imponeva l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro). Una forte raccomandazione a ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il Tar delhato lo scorso 2 ottobre l’ordinanza del presidenteNicola Zingaretti che rendevailcontro l’influenza per tutti gli65, accogliendo il ricorso era stato proposto dall’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino. L’ordinanza imponeva l’obbligovaccinazionestagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni (pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo) nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro). Una forte raccomandazione a ...

