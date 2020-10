Lavoro: Crimi, fondo nuove competenze mano tesa, governo ha a cuore lavoratori (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "L'istituzione del fondo nuove competenze è un'altra, importante, mano tesa verso lavoratori e imprese. Grazie a questo nuovo strumento, la parte dell'orario di Lavoro che verrà destinata alla formazione dei dipendenti sarà a carico dello Stato, senza conseguenze sulla retribuzione dei lavoratori e con un taglio del costo del Lavoro per le aziende". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi. "Il governo ha estremamente a cuore il mondo del Lavoro e le sue potenzialità, in particolare la qualità dell'operato che i lavoratori possono raggiungere attraverso corsi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "L'istituzione delè un'altra, importante,versoe imprese. Grazie a questo nuovo strumento, la parte dell'orario diche verrà destinata alla formazione dei dipendenti sarà a carico dello Stato, senza conseguenze sulla retribuzione deie con un taglio del costo delper le aziende". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito. "Ilha estremamente ail mondo dele le sue potenzialità, in particolare la qualità dell'operato che ipossono raggiungere attraverso corsi di ...

PillaPaladini : RT @luigipelli: @alexa5313 Sottotesto : ' speriamo che Davide non si incazzi ' Io comunque, nei panni del Crimi e degli altri due iniziere… - luigipelli : @alexa5313 Sottotesto : ' speriamo che Davide non si incazzi ' Io comunque, nei panni del Crimi e degli altri due… - ancl_mi : ?? ???? ?????????????????? ?? ?????????? ??????????????????????: ???? ?????????? ????????'???????? evento in videoconferenza ?? 26 Ottobre 2020 ??????? RELATORE: S… - tralepagine : RT @Adri19510: MA I 5 STALLE NON DICEVANO CHE ANDAVANO AL LAVORO CON IL BUS ???? VEDO CHE L'AUTO BLÙ PERÒ È PIÙ COMODA !!!!! Luigi Di Maio… - RiganteLeonardo : @vitocrimi ha dichiarato che la Raggi ha dovuto eliminare in questi ultimi 4 anni le “macerie ereditate” e che nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Crimi Lavoro: Crimi, fondo nuove competenze mano tesa, governo ha a cuore lavoratori LiberoQuotidiano.it Comunali: Crimi, 'congratulazioni a eletti M5S, cambiamento va avanti'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni ai nuovi sindaci e consiglieri del M5S. Il cambiamento va avanti. Essere al servizio dei cittadini è un onore, sono certo saprete svolgere il vostro mandato ...

Ballottaggi comunali, Di Maio: "Trionfa il modello coalizione". Zingaretti: "Vinciamo dove perdevamo da anni"

Festeggiano Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. I risultati ai ballottaggi delle elezioni comunali dimostrano che "l'alleanza di governo e di centrosinistra vince dove perdevamo da anni e dove avevamo ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni ai nuovi sindaci e consiglieri del M5S. Il cambiamento va avanti. Essere al servizio dei cittadini è un onore, sono certo saprete svolgere il vostro mandato ...Festeggiano Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. I risultati ai ballottaggi delle elezioni comunali dimostrano che "l'alleanza di governo e di centrosinistra vince dove perdevamo da anni e dove avevamo ...