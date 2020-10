"L'aumento dei contagi è l'effetto del ritorno a scuola", dice Crisanti (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - La risalita della curva dei contagi è legato "alla riapertura delle scuole, bisogna agire lì". Lo ha affermato Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Universita' di Padova, intervenendo a SkyTg24. "Il problema è che il sistema messo a punto per proteggere gli studenti e la società scricchiola - ha detto Crisanti - La scuola favorisce la socializzazione dei ragazzi: nel momento in cui escono, tutte le misure pensate per l'interno non valgono a nulla". "A scuola - ha detto Crisanti - bisogna non far entrare i potenzialmente positivi: bisogna abbassare la soglia della temperatura e far si' che studenti e insegnanti di zone in cui ci sono contagi non mettano piede nelle aule. Noi creiamo ... Leggi su agi (Di lunedì 5 ottobre 2020) AGI - La risalita della curva dei; legato "alla riapertura delle scuole, bisogna agire lì". Lo ha affermato Andrea, ordinario di Microbiologia all'Universita' di Padova, intervenendo a SkyTg24. "Il problema; che il sistema messo a punto per proteggere gli studenti e la società scricchiola - ha detto- Lafavorisce la socializzazione dei ragazzi: nel momento in cui escono, tutte le misure pensate per l'interno non valgono a nulla". "A- ha detto- bisogna non far entrare i potenzialmente positivi: bisogna abbassare la soglia della temperatura e far si' che studenti e insegnanti di zone in cui ci sononon mettano piede nelle aule. Noi creiamo ...

