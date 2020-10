(Di lunedì 5 ottobre 2020) TORINO - Paulofa storcere il naso allantus . Come riporta TycSports , testata giornalistica argetina, la Joya ha comunicato all'che ci sarà per gli impegni in programma nelle ...

Advertising

sportli26181512 : 'L'Argentina convoca Dybala, scintille con la Juve'. Ecco il motivo: La Joya ha fatto sapere alla Seleccion che sar… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina convoca

Corriere dello Sport

La Joya dovrebbe andare per disputare le gare con l’Albiceleste nonostante il club non abbia dato l’ok L’emergenza coronavirus e i casi di positività che stanno colpendo l’ambiente calcio, potrebbero ...“El Tucu” vola a Buenos Aires per rispondere alla convocazione del ct dell’Argentina, Lionel Scaloni. In attesa della decisione del giudice sportivo su Immobile, che sicuramente salterà la sfida con l ...