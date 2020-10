L’alleanza Pd-M5s-sinistra conquista Cascina, ad Arezzo si conferma il forzista Ghinelli (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Cascina di Susanna Ceccardi torna a un centrosinistra in versione extralarge e anche insieme ai 5 Stelle, festeggiando il neo sindaco dem Michelangelo Betti. Mentre Arezzo resta al centrodestra con il riconfermato sindaco forzista Alessandro Ghinelli. Tutto secondo le previsioni, questa volta i ballottaggi non hanno riservato sorprese, se non quella del netto distacco che nel popoloso comune del pisano (46mila abitanti) ha visto prevalere Betti. Il candidato del centrosinistra, apparentato al ballottaggio con le due liste di sinistra … Continua L'articolo L’alleanza Pd-M5s-sinistra conquista Cascina, ad Arezzo si conferma il forzista ... Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ladi Susanna Ceccardi torna a un centroin versione extralarge e anche insieme ai 5 Stelle, festeggiando il neo sindaco dem Michelangelo Betti. Mentreresta al centrodestra con il rito sindacoAlessandro. Tutto secondo le previsioni, questa volta i ballottaggi non hanno riservato sorprese, se non quella del netto distacco che nel popoloso comune del pisano (46mila abitanti) ha visto prevalere Betti. Il candidato del centro, apparentato al ballottaggio con le due liste di… Continua L'articolo L’alleanza Pd-M5s-, adsiil...

