Lady Ocampos | il lato B è scultoreo | lo scatto di fine allenamento lascia a bocca aperta FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Majooh Barbeito manda i follower in visibilio. La compagna dell’attaccante del Siviglia, Lucasha postato unasu Instagram al termine di uno dei suoi duri allenamenti. Nello, girata di spalle, si volta per guardare l’obiettivo, ma l’attenzione dei fan si concentra sul suoB che appare, come al solito,. Visualizza questo post su Instagram Fin? No! 🤪 Un post condiviso da . Majooh ~ (@majoohbarbeito) in data: 3 Ott 2020 alle ore 5:52 PDT