Lady Diana la confessione agghiacciante dopo anni: “sapevo di Carlo e Camilla, ero bulimica ma…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La vita di Lady Diana si è sempre svolta sotto i riflettori; aveva solo diciannove anni quando decise di sposare Carlo e di assumere la carica di principessa; non sapeva a cosa sarebbe andata in contro, o meglio, sperava che il suo futuro a Buckingham Palace sarebbe stato meraviglioso e ricco di eventi magici. Il sogno di tutte le ragazze della sua età. Tuttavia, ha dovuto ricredersi e in un documentario, trasmesso su Channel 4 e distribuito poi da Netflix, ascoltiamo una sua intervista esclusiva e segreta in cui la principessa del popolo ha raccontato alcuni retroscena dolorosi del suo rapporto con Carlo. “Mi sentivo così sola, pensavo sempre a Camilla” In tutto il racconto fatto da Diana c’è sullo sfondo una sconfortante ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 5 ottobre 2020) La vita disi è sempre svolta sotto i riflettori; aveva solo diciannovequando decise di sposaree di assumere la carica di principessa; non sapeva a cosa sarebbe andata in contro, o meglio, sperava che il suo futuro a Buckingham Palace sarebbe stato meraviglioso e ricco di eventi magici. Il sogno di tutte le ragazze della sua età. Tuttavia, ha dovuto ricredersi e in un documentario, trasmesso su Channel 4 e distribuito poi da Netflix, ascoltiamo una sua intervista esclusiva e segreta in cui la principessa del popolo ha raccontato alcuni retroscena dolorosi del suo rapporto con. “Mi sentivo così sola, pensavo sempre a” In tutto il racconto fatto dac’è sullo sfondo una sconfortante ...

Il principe William era preoccupato che il principe Harry stesse correndo troppo con Meghan Markle, ma le fratture tra i due fratelli reali non hanno fatto che peggiorare fino a oggi ...

