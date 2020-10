Lady Antognoni: “Chiesa bianconero? Finalmente terminata questa storia assurda perchè la Juventus…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Duro affondo su Facebook, di Rita Antognoni, moglie dell'ex centrocampista della Fiorentina e attuale team manager viola Giancarlo. Una vera bordata arrivata dopo la chiusura dell'affare che ha portato Federico Chiesa e della Juve: "Finalmente questa storia assurda è terminata. Comunque lasciatemelo dire, anche la società più importante d'Italia si è ridotta alle ultime 24 ore dopo due anni di flirt e strizzatine di occhio. Mi riviene in mente quella sera che Melloni chiamò per sapere se Giancarlo accettava di passare alla Juve, l'avvocato lo voleva fortissimamente e sul piatto per lui avrebbe messo davvero tanto, ma lui non accettò voleva soltanto rimanere a Firenze". Lady ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Duro affondo su Facebook, di Rita, moglie dell'ex centrocampista della Fiorentina e attuale team manager viola Giancarlo. Una vera bordata arrivata dopo la chiusura dell'affare che ha portato Federico Chiesa e della Juve: ". Comunque lasciatemelo dire, anche la società più importante d'Italia si è ridotta alle ultime 24 ore dopo due anni di flirt e strizzatine di occhio. Mi riviene in mente quella sera che Melloni chiamò per sapere se Giancarlo accettava di passare alla Juve, l'avvocato lo voleva fortissimamente e sul piatto per lui avrebbe messo davvero tanto, ma lui non accettò voleva soltanto rimanere a Firenze"....

