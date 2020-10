La zona rossa a Villafrati in Sicilia (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’e’ una nuova zona rossa in Sicilia: è a Villafrati, nel Palermitano. L’ha istituita il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con un’ordinanza firmata nella tarda serata di ieri, dopo aver sentito il sindaco, peraltro positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di oggi, lunedì 5 ottobre, “si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19 – spiegano dalla Regione – dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone”. Villafrati, città che era già stata zona rossa per oltre un mese durante l’ondata di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) C’e’ una nuovain: è a, nel Palermitano. L’ha istituita il presidente della Regionena, Nello Musumeci, con un’ordinanza firmata nella tarda serata di ieri, dopo aver sentito il sindaco, peraltro positivo al coronavirus e ricoverato in ospedale. Il provvedimento, che entrerà in vigore alle 14 di oggi, lunedì 5 ottobre, “si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19 – spiegano dalla Regione – dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato la presenza di un cluster che al momento conta ottanta persone”., città che era già stataper oltre un mese durante l’ondata di ...

