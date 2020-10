La von der Leyen in auto-isolamento fino a domani. Oltre 150 casi di contagio tra i membri dello staff della Commissione Ue (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono stata informata di aver partecipato a una riunione martedì scorso a cui ha partecipato una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. Secondo la normativa vigente, mi sto quindi autoisolando fino a domani mattina. Giovedì sono risultata negativa e oggi mi sono di nuovo sottoposta a test”. E’ quanto ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Stiamo informando tutte le delegazioni” che hanno partecipato al vertice dei leader di giovedì e venerdì della situazione, affinché possano prendere le misure precauzionali. Ma come detto, von der Leyen “non presenta sintomi”, ha spiegato il portavoce della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Sono stata informata di aver partecipato a una riunione martedì scorso a cui ha partecipato una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. Secondo la normativa vigente, mi sto quindiisolandomattina. Giovedì sono risultata negativa e oggi mi sono di nuovo sottoposta a test”. E’ quanto ha scritto su Twitter la presidenteeuropea, Ursula von der. “Stiamo informando tutte le delegazioni” che hanno partecipato al vertice dei leader di giovedì e venerdìsituazione, affinché possano prendere le misure precauzionali. Ma come detto, von der“non presenta sintomi”, ha spiegato il portavoce...

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Von der Leyen in isolamento: ha avuto contatti con un positivo #CORONAVIRUS - SkyTG24 : Coronavirus, presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in auto-isolamento - Corriere : Von der Leyen in auto-isolamento: «Ho incontrato un positivo» - ClioBrx : @TgLa7 Von der Leyen é in autoisolamento per contatto positivo.Giovedi' e venerdi' ha incontrato i 27 leaders al ve… - ClioBrx : @Tg1Raiofficial Von der Leyen é in autoisolamento per contatto positivo.Giovedi' e venerdi' ha incontrato i 27 lead… -