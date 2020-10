“La vita che verrà” alla Festa del Cinema di Roma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dalla regista di MAMMA MIA! e THE IRON LADY di PHYLLIDA LLOYD La vita che verra’ Herself con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill DAL 25 NOVEMBRE AL Cinema Dalla regista di Mamma Mia! e The Iron Lady Phyllida Lloyd, arriva in sala in Italia a novembre “La vita che verrà” (Herself), l’emozionante film rivelazione secondo Variety presentato con successo al Sundance, scritto e interpretato dall’attrice irlandese Clare Dunne. È la storia di una donna che ce la fa. Che lotta per ricostruirsi una vita, per dare un futuro alle sue figlie, e che cerca di lasciarsi alle spalle un marito violento. Il film sarà alla Festa del Cinema di Roma, presentato in ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dregista di MAMMA MIA! e THE IRON LADY di PHYLLIDA LLOYD Lache verra’ Herself con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill DAL 25 NOVEMBRE ALregista di Mamma Mia! e The Iron Lady Phyllida Lloyd, arriva in sala in Italia a novembre “Lache verrà” (Herself), l’emozionante film rivelazione secondo Variety presentato con successo al Sundance, scritto e interpretato dall’attrice irlandese Clare Dunne. È la storia di una donna che ce la fa. Che lotta per ricostruirsi una, per dare un futuro alle sue figlie, e che cerca di lasciarsi alle spalle un marito violento. Il film saràdeldi, presentato in ...

