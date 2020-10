La storia d’amore tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco era finta (Di lunedì 5 ottobre 2020) In diretta televisiva, stasera al Grande Fratello, Adua Del Vesco fa delle vere e proprie rivelazioni choc affermando che la relazione con Massimiliano Morra era tutto finto, il cosidetto Ares Gate. Adua Del Vesco affronta la sua anoressia in diretta Tv Parlando ancora una volta con Matilde Brandi, sua coinquilina, la Del Vesco ha dichiarato di non poterne più di questa situazione perché “ho perso i migliori anni della mia vita“. E nelle ultime ore l’attrice ha avuto ben due crolli emotivi. Un primo, dopo aver fatto il mea culpa, l’ha portata a non risparmiare critiche alle sue due confidenti, Dayane Mello e Matilde Brandi, che non sono “delle sante”, si è stizzita Adua confrontandosi con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) In diretta televisiva, stasera al Grande Fratello,Delfa delle vere e proprie rivelazioni choc affermando che la relazione conera tutto finto, il cosidetto Ares Gate.Delaffronta la sua anoressia in diretta Tv Parlando ancora una volta con Matilde Brandi, sua coinquilina, la Delha dichiarato di non poterne più di questa situazione perché “ho perso i migliori anni della mia vita“. E nelle ultime ore l’attrice ha avuto ben due crolli emotivi. Un primo, dopo aver fatto il mea culpa, l’ha portata a non risparmiare critiche alle sue due confidenti, Dayane Mello e Matilde Brandi, che non sono “delle sante”, si è stizzitaconfrontandosi con ...

chetempochefa : 'E' una bellissima storia d'amore tra un padre e un figlio e questo è quello che volevamo raccontare.' @pfavino su… - ilfoglio_it : Il #5ottobre 1962 in Gran Bretagna viene pubblicato 'Love me do', il singolo di debutto dei Beatles. È l'inizio del… - RadiocorriereTv : «@alemastronardif dice una cosa molto intelligente quando parla di una stagione in cui non c'è un triangolo amoroso… - hereischia : Ma perché Signorini deve pressare per forza perché ci sia una storia d’amore, se ci sarà bene, altrimenti pace #GFVIP - Deborah_Juve : RT @Viperissima_: Ma allora il dialogo tra Morra e Adua la prima settimana, quando abbiamo saputo dell'Ares e parlavano della loro storia d… -

