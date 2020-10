La Stampa: “il calcio è isolato, per il governo il caso Genoa e l’aumento dei contagi hanno cambiato tutto” (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Stampa si sofferma sullo scontro tra il calcio e le istituzioni. Il calcio va avanti e decide di lasciare in agenda una partita mai vista. Juventus-Napoli non si è giocata e non si giocherà più: così la pensa la Lega di Serie A e così i suoi vertici hanno scritto in una lettera-documento dove si fa riferimento ad un protocollo ad hoc che regola lo svolgimento delle partite in caso di una o più positività al Covid. Il calcio difende la propria scelta e si ritrova strattonato dentro ad una partita dagli esiti incerti e che annuncia turbolenze di cui avremmo fatto volentieri a meno. Da una parte c’è il pallone, dall’altra il Napoli e, soprattutto, le istituzioni. Il calcio guarda al Comitato tecnico ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Lasi sofferma sullo scontro tra ile le istituzioni. Ilva avanti e decide di lasciare in agenda una partita mai vista. Juventus-Napoli non si è giocata e non si giocherà più: così la pensa la Lega di Serie A e così i suoi verticiscritto in una lettera-documento dove si fa riferimento ad un protocollo ad hoc che regola lo svolgimento delle partite indi una o più positività al Covid. Ildifende la propria scelta e si ritrova strattonato dentro ad una partita dagli esiti incerti e che annuncia turbolenze di cui avremmo fatto volentieri a meno. Da una parte c’è il pallone, dall’altra il Napoli e, soprattutto, le istituzioni. Ilguarda al Comitato tecnico ...

juventusfc : Si conclude la conferenza stampa di Andrea Agnelli e Luca Stefanini. A breve il report su - immuni_app : “Immuni è un imperativo morale”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT nel corso della sua… - Open_gol : La conferenza stampa ha lasciato molti cronisti senza parole - napolista : La Stampa: “il calcio è isolato, per il governo il caso Genoa e l’aumento dei contagi hanno cambiato tutto” “Il ca… - Bartq68 : RT @SimoneAvsim: Andrea #Agnelli in conferenza stampa ha specificato che #deLaurentiis lo ha contattato non sabato ma giovedì-venerdì per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa “il SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia