La sorella di Adua Del Vesco, lettera alla D'Urso contro Zorzi: "Lui ha detto che Massimiliano era gay" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Durante la puntata di Live – Non è la D'Urso si è parlato di Adua Del Vesco. Francesca Cannavò, sorella dell'attrice, ha indirizzato una lettera alla conduttrice, in cui ha fatto chiarezza. La ragazza ha fatto luce sull'outing ai danni di Massimiliano Morra, spiegando come sia andata veramente. Secondo lei infatti Tommaso Zorzi nella scorsa puntata non è stato del tutto sincero. Ecco cosa è successo. La scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 ha visto al centro delle polemiche Adua Del Vesco. La concorrente è stata accusata di aver messo in giro la voce che Massimiliano Morra sia gay. Se alla situazione sembrava essere stata ...

