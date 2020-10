La sorella di Adua Del Vesco contro Zorzi: “È stato lui a dire che Morra è gay” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Cannavò, la sorella di Adua Del Vesco, ha scritto una lunga lettera a Barbara d’Urso. Una mossa compiuta dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso venerdì 2 ottobre. Una puntata non certo facile per Adua, che è finita al centro della bufera e delle polemiche. Francesca si è scagliata … L'articolo La sorella di Adua Del Vesco contro Zorzi: “È stato lui a dire che Morra è gay” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Francesca Cannavò, ladiDel, ha scritto una lunga lettera a Barbara d’Urso. Una mossa compiuta dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lo scorso venerdì 2 ottobre. Una puntata non certo facile per, che è finita al centro della bufera e delle polemiche. Francesca si è scagliata … L'articolo LadiDel: “Èlui acheè gay” proviene da Gossip e Tv.

trash_italiano : ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ?? #noneladurso - nocchi_rita : RT @trash_italiano: ENTRA IN SCENA LA SORELLA DI ADUA DEL VESCO PER ATTACCARE ZORZI. SECONDO ME L'HANNO MANDATA I FAN SPAGNOLI DI ADUA. ??… - Alexdenvers_ : RT @louissorridimi: la sorella di adua sta dicendo che é stato tommaso a dirle di massimiliano e non il contrario ???? quando adua ha già con… - ironiadelweb : RT @Divadelwebbe20: Facciamo finta di credere alla versione della sorella di Adua. Forse le sfugge che Adua l'ha detto in TV e non in una c… - Alexdenvers_ : RT @GioBallerini99: La sorella di Adua che tenta di screditare Tommaso TUTTA QUELLA FAMIGLIA FA SCHIFO Ma poi Matilde e Dayane hanno conf… -