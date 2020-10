La sinistra dimentica che la Casellati è la seconda carica dello Stato: basta minacce (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il bavaglio alla seconda carica dello Stato: così i sostenitori del governo di sinistra vorrebbero ridurre Elisabetta Casellati, presidente del Senato colpevole di dire la verità. Ma non può parlare se dà fastidio a lorsignori. Il capogruppo dei Cinquestelle a Palazzo Madama, Gianluca Perilli, parla di parole fuori luogo, intimandole persino di “non muovere accuse di scarsa trasparenza dell'Esecutivo nella gestione delle informazioni sulla pandemia”. Ancora più pesante il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci: “Il suo ruolo le imporrebbe una imparzialità che nei fatti fatica a dimostrare, e questo è un problema”. I toni minacciosi sono legati ad una lucidissima intervista che la numero uno di Palazzo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il bavaglio alla: così i sostenitori del governo divorrebbero ridurre Elisabetta, presidente del Senato colpevole di dire la verità. Ma non può parlare se dà fastidio a lorsignori. Il capogruppo dei Cinquestelle a Palazzo Madama, Gianluca Perilli, parla di parole fuori luogo, intimandole persino di “non muovere accuse di scarsa trasparenza dell'Esecutivo nella gestione delle informazioni sulla pandemia”. Ancora più pesante il presidente dei senatori del Pd, Andrea Marcucci: “Il suo ruolo le imporrebbe una imparzialità che nei fatti fatica a dimostrare, e questo è un problema”. I toni minacciosi sono legati ad una lucidissima intervista che la numero uno di Palazzo ...

Il bavaglio alla seconda carica dello Stato: così i sostenitori del governo di sinistra vorrebbero ridurre Elisabetta ... La Casellati ha detto quel che doveva dire ed è ipocrita dimenticare che le ...

"Alienazioni? Non accetto lezioni del Pd e della sinistra"

"Le affermazioni del PD in merito alla politica sul patrimonio di questa amministrazione sono smentite dai fatti e dal lavoro di questi tre anni rivolto, nella maggior parte, a rimettere insieme i coc ...

