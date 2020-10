La scuola ha riaperto le porte: urge imparare una lezione nuova. (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo sei mesi di distanza, la scuola il 14 settembre ha riaperto le porte. Una data fortemente desiderata da tutti: dal mondo della politica alle famiglie, dai docenti agli studenti che, incredibile a ... Leggi su gazzettatorino (Di lunedì 5 ottobre 2020) Dopo sei mesi di distanza, lail 14 settembre hale. Una data fortemente desiderata da tutti: dal mondo della politica alle famiglie, dai docenti agli studenti che, incredibile a ...

Advertising

BertainaEdmondo : Per ora la scuola, seppur aperta, sembra chiusa dalle logiche della paura del contagio, mentre vengono sacrificate… - paolovarsi1 : RT @CesareSacchetti: In Svizzera, le scuole hanno riaperto e non sono state imposte le mascherine ai bambini né il distanziamento. I bambin… - cangelmar : RT @CesareSacchetti: In Svizzera, le scuole hanno riaperto e non sono state imposte le mascherine ai bambini né il distanziamento. I bambin… - GDR_ONCEHP : Si torna a scuola! Hogwarts ha riaperto e sono ricominciate ufficialmente le lezioni ? - TapuMana : RT @CesareSacchetti: In Svizzera, le scuole hanno riaperto e non sono state imposte le mascherine ai bambini né il distanziamento. I bambin… -