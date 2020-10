“La Regione Lombardia è in ritardo e i vaccini antinfluenzali si fanno dai privati, a pagamento” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quattro domande per fare chiarezza sul tema dei vaccini contro l’influenza, un tema che sta provocando l’ennesimo scontro politico tra centrodestra e centrosinistra in Lombardia. Dopo le polemiche verbali delle scorse ore tra l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, e il Comune di Milano (prima con la Vicesindaco Anna Scavuzzo, poi con il primo cittadino Beppe Sala), ora si passa agli atti formali. Il PD ha infatti presentato un’interrogazione per chiedere a Gallera se la giunta Fontana sia a conoscenza della situazione così descritta dai firmatari Fabio Pizzul e Carmela Rozza: “Mentre la Regione Lombardia è alla decima gara per l’approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali, senza riuscire fino ad ora a ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Quattro domande per fare chiarezza sul tema deicontro l’influenza, un tema che sta provocando l’ennesimo scontro politico tra centrodestra e centrosinistra in. Dopo le polemiche verbali delle scorse ore tra l’assessore al Welfare della, Giulio Gallera, e il Comune di Milano (prima con la Vicesindaco Anna Scavuzzo, poi con il primo cittadino Beppe Sala), ora si passa agli atti formali. Il PD ha infatti presentato un’interrogazione per chiedere a Gallera se la giunta Fontana sia a conoscenza della situazione così descritta dai firmatari Fabio Pizzul e Carmela Rozza: “Mentre laè alla decima gara per l’approvvigionamento dei, senza riuscire fino ad ora a ...

capuanogio : La Procura #Figc ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli validati dal… - LiaQuartapelle : Il centrosinistra nei #ballottaggi in Lombardia vince a Corsico, Legnano, Lecco e Saronno. Il mito della Lega di te… - petergomezblog : #Vaccini antinfluenzali, in Lombardia a vuoto la gara per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi. Così la Region… - pennadoca : RT @petergomezblog: #Vaccini antinfluenzali, in Lombardia a vuoto la gara per l’acquisto urgente di 1,5 milioni di dosi. Così la Regione pa… - nuova_venezia : UNA BUONA NOTIZIA / A Vo', il comune del primo focolaio di coronavirus in Italia (insieme a Codogno) la riapertura… -

Ultime Notizie dalla rete : “La Regione Michael Kors celebra lo spirito di comunità con una nuova campagna condotta dai dipendenti Fortune Italia