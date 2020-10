La presentatrice Sol Perez fa impazzire i fan Il ballo in bikini è da urlo

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Sol, volto noto della tv argentina, ha fattoi suoi fan in un video dove balla indossando solo uno splendidobianco. La 27enne ha condiviso la clip sui propri canali social, deliziando i suoi 5,6 milioni di fan mentre cercava di ballare in sincronia con il fidanzato bodybuilder, Guido Tomas Mazzoni. Nel video, Sol mostra il suo fisico abbronzato e gli addominali, mentre balla con il suo partner sotto il sole. Ai fan non è sfuggito il grande sorriso di Sol, mentre oscilla i fianchi e mostra tutta la sua sensualità. La coppia si tiene per mano e balla appassionatamente sulle note di una musica molto allegra. La modella, nota anche con l’appellativo di “ragazza dal clima più hot del mondo”, manda i fan in delirio quando mostra il suo talento nel twerking. Gli utenti si sono ...