La paura dopo le nozze di Elettra ​"Fratello ha polmone collassato" - (Di lunedì 5 ottobre 2020) Novella Toloni paura per il Fratello maggiore della cantante che, dopo le nozze sul lago di Como, ha manifestato sintomi di un collasso polmonare, che gli è costato il ricovero in ospedale Dalla felicità delle nozze al dramma sfiorato. Momento difficile per la famiglia Lamborghini che, dopo il matrimonio di Elettra celebrato la scorsa settimana, oggi deve affrontare un duro colpo per il ricovero in ospedale di Ferruccio Jr, Fratello della bella ereditiera. Elettra Lamborghini subito dopo il grande evento è volata a Cipro per godersi la luna di miele insieme al marito il disc jockey Nick van de Wall, ma mai si sarebbe aspettata che suo Fratello venisse colpito da un ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Novella Toloniper ilmaggiore della cantante che,lesul lago di Como, ha manifestato sintomi di un collasso polmonare, che gli è costato il ricovero in ospedale Dalla felicità delleal dramma sfiorato. Momento difficile per la famiglia Lamborghini che,il matrimonio dicelebrato la scorsa settimana, oggi deve affrontare un duro colpo per il ricovero in ospedale di Ferruccio Jr,della bella ereditiera.Lamborghini subitoil grande evento è volata a Cipro per godersi la luna di miele insieme al marito il disc jockey Nick van de Wall, ma mai si sarebbe aspettata che suovenisse colpito da un ...

riotta : Non conoscevo la cantante @Elodiedipa e me ne scuso, ma ascolterò la sua musica dopo avere letto la straordinaria i… - BewareKappa : RT @deadiscordiaa: domani inizio l’uni dopo essere stata ferma per un anno e sono proprio in ansia, ho paura di fallire una seconda volta e… - brightyibono : Nel senso, a me l'ansia mi tocca anche dal punto di vista alimentare, non mangio determinati alimenti perché ho pau… - gsppvl : RT @riotta: Non conoscevo la cantante @Elodiedipa e me ne scuso, ma ascolterò la sua musica dopo avere letto la straordinaria intervista di… - autunnoinverno : come avvengono i contagi allora? Signor Lucio, ci ha mai pensato che forse è perché tutti hanno ridotto la preoccu… -