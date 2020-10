La nuova ordinanza di De Luca: scatta il coprifuoco in Campania (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Campania bar e ristoranti chiusi alle 23 da domenica a giovedì, e a mezzanotte il venerdì e il sabato. È quanto prevede un' ordinanza , la numero 77, firmata oggi dal presidente della Regione ... Leggi su today (Di lunedì 5 ottobre 2020) Inbar e ristoranti chiusi alle 23 da domenica a giovedì, e a mezzanotte il venerdì e il sabato. È quanto prevede un', la numero 77, firmata oggi dal presidente della Regione ...

