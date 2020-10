La navetta cargo Cygnus attraccata alla Stazione spaziale

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 ottobre 2020) È stata agganciata con successointernazionale laamericana "" intitolatamemoria di Kalpana Chawla, la prima astronauta americana di origini indiane, morta nel disastro dello Space Shuttle "Columbia", nel 2003. La, lanciata dbase Nasa di Wallops Islands, in Virgina, il 2 ottobre 2020, si è avvicinata in modo automaticoIss e poi è stata "catturata" dal braccio robotico Canadarm 2 - manovrato dal comandante della base orbitante, l'astronauta della Nasa, Chris Cassidy - e poi.A bordo per la missione NG-14, 3 tonnellate di rifornimenti ed esperimenti ...