(Di lunedì 5 ottobre 2020) stata una domenica con parecchi episodi da analizzare. Partiamo con le due capolistaclassifica, Milan e Atalanta. Il giovane Serra, alla quinta partita inA in carriera, non sfigura a San ...

zazoomblog : La moviola della 3ª giornata di Serie A: Lazio-Inter arbitro Guida - #moviola #della #giornata #Serie - junews24com : Juve-Napoli: il racconto della serata dello Stadium – VIDEO - PippoPusante : @Jjuspen Attende la fine della partita per fare la moviola e dare le pagelle - GuidoCosentino : @tackleduro @LucaFiorino24 Ecco il tuo posto ha la stessa consistenza del 'GolDiTurone' figlio di una finzione della moviola di allora. - ZoltanCrisan : @SimoneAvsim Senon erro è quello della moviola del gol di Peluso in Roma Juve coppa italia..... Pur di cercare si d… -

Ultime Notizie dalla rete : moviola della

Abbiamo la fortuna di avere cinque cambi anche in in Europa e avere una rosa come questa mi permette di avere più soluzioni”. Lavora da pochi giorni ma si è fatto trovare pronto e ha giocato bene sia ...Una partita giocata a viso aperto, sempre in bilico soprattutto nel secondo tempo, ma anche molto nervosa. Oggi pomeriggio all’Olimpico Lazio ed Inter non si sono sicuramente risparmiate per il big ma ...