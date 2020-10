La mamma “dimentica” il passeggino | bimbo di 5 mesi travolto da furgone

Leggi su viagginews

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Un bambino di cinqueè morto dopo che ilsu cui si trovava è scivolato giù da un marciapiede ad Auckland, in Nuova Zelanda. Un bambino di cinqueè morto dopo che il suoè finito in mezzo alla strada ed è stata investito da unad Auckland, in Nuova … L'articolo La“dimentica” ildi 5daè apparso prima sul sito ViaggiNews.com